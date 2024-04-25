فوائد عصير القصب، يحمي من السكتات الدماغية ويقوى عضلة القلب

فوائد عصير القصب، عصير القصب من العصائر الشعبية الشهيرة فى مصر لزراعة قصب السكر بوفرة فى مصر، وهو طيب المذاق ويعشقه الكبار والصغار.

وفوائد عصير القصب، عديدة لقيمته الغذائية العالية، ويكثر الإقبال على تناوله طوال العام خاصة فى فصل الصيف لأنه يركب الجسم فى ظل ارتفاع حرارة الطقس.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن عصير القصب، من العصائر الشهيرة التى تقدم فى معظم شوارع مصر، ويرجع ذلك لزراعة إلى انتشار زراعة قصب السكر فى مصر، وعصير القصب مهم فى فصل الصيف لأنه يركب الجسم واشتهر بفاعليته فى تفتيت حصوات الكلى، لذا يجب تناوله ولكن بدون إفراط لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في عصير القصب

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن عصير القصب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين ب، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة بجانب الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، لذا يجب تناوله.

مخاطر عصير القصب

وحذرت استشارى التغذية العلاجية من الإفراط في تناول عصير القصب، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، كما أن مؤشره السكري عالى، وبالتالى يرفع ضغط الدم فى الجسم، ولكن هذا لا يعنى عدم تناوله، حيث أنه مسموح لمرضى السكري تناول كوب صغير منه، وكذلك متبعى الريجيم، والمقصود هنا عصير القصب بدون سكر.

فوائد عصير القصب، فيتو

فوائد عصير القصب

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد عصير القصب التى تجعلنا نتناوله يوميا:-

يعزز صحة الدماغ ويزيد نسبة التركيز ويرفع معدلات الذكاء وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات التى تغذى المخ.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يرفع من كفاءة جميع أجهزة الجسم.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تقوي المناعة.

يقلل فرص حدوث السكتة الدماغية.

يحسن من أداء عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويعوض نقص السوائل والتي تساهم في الوقاية من حدوث السكتة الدماغية.

يساعد فى الوقاية من السرطان لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية الفعالة في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والرئة.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي تناوله مهم للرياضيين حيث يمدهم بالطاقة اللازمة قبل التمرين.

يعمل على تفتيت حصوات الكلى لأنه ينظف الكلى ويعزز من صحتها ويرفع من كفاءتها.

يساعد في تقوية اللثة والأسنان، لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والتغلب على تسوس الأسنان.