الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه يسود غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتصل درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ٢٥ درجة.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.

ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

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ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 24



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27