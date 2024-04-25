السيسي: الشهداء دفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء ومصر من الإرهاب

قال الرئيس السيسي جاء ذلك خلال كلمته إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء: “على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التى ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبرارًا من أبنائه الكرام فى القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف”.

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وفي السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

جاء ذلك تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفي نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

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