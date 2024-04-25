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محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 797 مليونا و600 ألف جنيه

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فيتو

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة، استعرض أمام المجلس التنفيذي ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، وبلغ الإجمالي مبلغ 797 مليونًا و677 ألف جنيه، بزيادة قدرها 119 مليونًا و603 آلاف جنيه عن العام المالي الماضي 2023 / 2024.

تفاصيل الخطة الاستثمارية

 وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقسمة على مجموعة من البرامج هي النقل والطرق والمواصلات بقيمة 270 مليون و260 ألف جنيه، وتحسين البيئة بقيمة 343 مليون، و84 ألف جنيه، والتنمية الاقتصادية المحلية بقيمة 32 مليون و850 ألف جنيه، والإدارة المحلية والدعم الفني بقيمة 69 مليون و810 ألف جنيه، وتدعيم خدمات محلية ومجتمعية بقيمة 81 مليونًا 176 ألف جنيه، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة عام 2023/2024 بقطاعاتها المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الستة.

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تكريم فريق مبادرة حوافز الإنتاج

 وعلى هامش، الاجتماع التنفيذي لمحافظة الفيوم، كرم المحافظ، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ ورئيس فريق عمل مبادرة "حوافز الأداء" وفريق عمل المبادرة لتميزهم وفوز المحافظة لعامين في تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مما أسهم في توفير دعم إضافي يوازي أكثر من ٨٢ مليون جنيه للموازنة العامة لديوان عام محافظة الفيوم، من خلال المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية،  كما تم تكريم الأطقم الطبية للعاملين بفرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، لتفانيهم في العمل وجهودهم المستمرة، فى الحفاظ على حياة المواطنين وسرعة الاستجابة خلال الأزمات والحوادث الطارئة.

 

ماهية مبادرة حوافز الإنتاج

يذكر أن "مبادرة حوافز الأداء"، التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" في العام المالي (22/2023)، تهدف الى تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية، في مجال التخطيط، والمتابعة، وتقييم الأداء، وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام، وتطوير منظومة التخطيط، والمتابعة على المستوى المحلي.

 وبناءً على ما حققته محافظة الفيوم، من خلال فريق عمل المبادرة على أرضها، من نجاح وفوزها في المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، وحصولها على "مبلغ 42 مليون جنيه كحافز أداء إضافي" في المرحلة الأولى من العام الأول، بجانب حصولها على "مبلغ 40 مليون جنية كحافز أداء إضافي" في المرحلة الثانية، للاستفادة منه فى تعزيز الخطة الاستثمارية لديوان عام محافظة الفيوم.

 

معايير تقييم الأداء السنوي

و تقوم الخطوات العملية للتقييم السنوي للأداء، والمعايير الأساسية" لمبادرة حوافز الأداء، التي تحتاجها المحافظات للحصول على الحوافز، تشمل  8 معايير هي: التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية، والإفصاح العام، وتحضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية.

 

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