الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

استشهاد 3 فلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

الدفاع المدني بقطاع
الدفاع المدني بقطاع غزة، فيتو

انتشل فريق الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، 3 شهداء بسبب قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأضافت الدفاع المدني بحسب وكالة الأناضول "انتشلت طواقم الدفاع 3 شهداء نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة حميد، بالقرب من دوار حميد، في منطقة مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة".

مدير برنامج الأغذية العالمية يحذر من تخطي مرحلة المجاعة بغزة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مدير برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، إن قطاع غزة قد يتعدى مرحلة أبعد من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة أعداد الوفيات خلال 6 أسابيع.

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 وأضاف بحسب وكالة رويترز، "إننا نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة" مؤكدا أن “هناك أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وتابع “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير، لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سوف يتدهور أكثر”.

الحرب الإسرائيلية تدمر القطاع 

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى تحويل جزء كبير من الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة إلى أرض مدمرة بالكامل،  بالإضافة إلي  ظهور كارثة إنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 34 ألف شهيد و76.094 مصابا.

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