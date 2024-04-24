أخبار الرياضة اليوم: كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري بأزمة نهضة بركان.. وتفاصيل إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بو طيب

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خالد بوطيب، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

وجاء البيان الرسمي من الزمالك بعد إيقاف القيد كالتالي:

تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

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كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري سيتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضيـ بعد قرار الاتحاد الأفريقي كاف باعتباره خاسرا لمباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوضحت التقارير الجزائرية أن اتحاد العاصمة سيتنقل إلى المغرب ولكنه لن يلعب المباراة.

وأصدرت اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارها بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة الملغاة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

تأهل يوكوهاما مارينوس الياباني، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطيه عقبة أولسان هيونداي الكوري بركلات الترجيح، في نصف نهائي المسابقة.

كرة اليد، منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى “مصر” حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم والتي تشارك فيها أبطال القارات.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأبيض القاهرة صباح غدًا الخميس متجهة إلى غانا على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب أمام دريمز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

أصدرت اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارها بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة الملغاة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

واعتبرت اللجنة أن فريق نهضة بركان منتصرا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على حساب الفريق الجزائري.

تريزيجيه، تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي ضمن قائمة أسرع 3 لاعبين في العالم لعام 2024 بحسب صحيفة الصباح التركية.

وجاء النجم المصري خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وجاء الترتيب كالتالي:"

1- كيليان مبابي السرعة: 38 كم

2- كايل ووكر السرعة: 37.8 كم

3- محمود تريزيجيه السرعة: 37.5 كم

خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.