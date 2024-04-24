الاتحاد الدولي لكرة اليد يمنح مصر حق استضافة كأس العالم للأندية لـ3 نسخ

كرة اليد، منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى “مصر” حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم والتي تشارك فيها أبطال القارات.

مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ

وتقام النسخة القادمة من كأس العالم للأندية خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي، كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم.

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شهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي والاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الأمين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، بالإضافة إلى الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل..

ومن جانبه عبر الدكتور محمد الأمين عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين من العيار الثقيل لأول مرة في التاريخ، وأشار إلى أن ذلك ليس بجديد على مصر العظيمة التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية بعد الطفرة الرائعة على نعيشها في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المستويات، وخاصة طفرة البنية التحتية والإنشاءات الغير مسبوقة، كما حرص الأمين على توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه الكبير، وأشار إلى الدور المحوري والأساسي في الكواليس لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي والمتحدة للرياضة خلال مراحل المفاوضات، مؤكدا على أن الجميع كان على قلب رجل واحد من أجل إنجاح الصفقة بدوافع وطنية واستضافة مصر بطولتين للأندية والمنتخبات من العيار الثقيل يشارك فيهما أكابر العالم، كما حرص رئيس اتحاد اليد علي توجيه الشكر لعمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد علي مجهوده الكبير خلال فترة التجهيز والتفاوض لاستضافة البطولات العالمية..

واختتم الدكتور الأمين مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه ليس آخر الأخبار السارة ولكن هناك مفاجآت واخبار سارة أخرى في الطريق إلى مصر، ولكن سيتم الإعلان عنها في وقتها مشددا على أن الاتحاد المصري لكرة اليد يعمل بكل طاقته لخدمة بلده واستمرار صناعة مجد كرة اليد صاحبة الطموح العالمي