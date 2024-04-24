الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

تقرير تركي: تريزيجيه ثالث أسرع لاعب في العالم بعد ووكر ومبابي

تريزيجيه
تريزيجيه

تريزيجيه، تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي ضمن قائمة أسرع 3 لاعبين في العالم لعام 2024 بحسب صحيفة الصباح التركية.

وجاء النجم المصري خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وجاء الترتيب كالتالي:"

1- كيليان مبابي  السرعة: 38 كم
2- كايل ووكر السرعة: 37.8 كم
3- محمود تريزيجيه السرعة: 37.5 كم

وأعلن عبد الله أفشي المدير الفني لفريق طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاتح كاراجومروك، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب شينول جونيش، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس تركيا للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح كاراجومروك

وشهد التشكيل الأساسي ودكة بدلاء طرابزون سبور فاتح كاراجومروك عدم تواجد محمود حسن تريزيجيه.

وأشارت الأنباء أن سبب عدم تواجد تريزيجيه هو تعرض اللاعب للإصابة خلال الفترة الماضية وعدم جاهزيته للمباراة.

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تأهل طرابزون سبور إلى الدور نصف النهائي من كأس تركيا بعد الفوز على ضيفه باشاك شهير بنتيجة 1-0، في دور ربع النهائي على ملعب شينول جونيش.

يذكر أنه يلتقي الفائز من هذه المباراة، الفريق الفائز من مواجهة بشكتاش وأنقرة، ليتقابلا في نهائي كأس تركيا.

موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك

من المقرر أن تقام مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك في كأس تركيا، اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل الجاري، على ملعب شينول جونيش ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون أمام كاراجومروك في كأس تركيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقات التركية المختلفة، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وستجد مباراة طرابزون أمام كاراجومروك، عبر إحدى شاشاتها.

وكشف اتحاد الكرة بعد التنسيق مع طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني مع فريقه طرابزون سبورت التركي 

 

 

وقال اتحاد الكرة عبر منصته الأعلامية: “أثبتت الأشعة التي خضع لها نجمنا المصري محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي عن إصابته بشد في العضلة الخلفية.

 

محمود حسن تريزيجيه، فيتو

طرابزون يعلن إصابة تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور التركي آخر تطورات إصابة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها قبل أيام قليلة.

وقال طبيب الفريق، أحمد بشير في تصريحات للموقع الرسمي: "نتيجة الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي قد أفادت بأنه شعر بألم أثناء المباراة".

وتابع: "أظهرت النتيجة أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وسيبدأ على الفور في برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى التدريبات".

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