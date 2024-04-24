رد فعل قوي من اتحاد العاصمة بعد قرار الكاف في أزمة مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري سيتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضيـ بعد قرار الاتحاد الأفريقي كاف باعتباره خاسرا لمباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوضحت التقارير الجزائرية أن اتحاد العاصمة سيتنقل إلى المغرب ولكنه لن يلعب المباراة.

وأصدرت اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارها بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة الملغاة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.



واعتبرت اللجنة أن فريق نهضة بركان منتصر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على حساب الفريق الجزائري.



وأقر الكاف بهزيمة اتحاد العاصمة مع تحديد يوم 28 أبريل الجاري، كموعد لإجراء مباراة الإياب بين الفريقين.



واجتمعت اللجنة المختصة المشكلة من أعضاء لجنة المسابقات واللجنة القانونية، زوال يومه الأربعاء بالقاهرة المصرية قبل أن تصدر قراراتها.

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إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية بسبب أزمة القمصان

وأعلنت تقارير إعلامية، إلغاء مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي كان من المفترض أن تقام الأحد في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب 5 جويلية 1962.

وأعلن مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في الجزائر من ملعب اللقاء أن المباراة لن تلعب في موعدها المحدد سلفًا.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

قميص نهضة بركان المغربي سبب الأزمة، فيتو

واستمرت الأزمة برفض الاتحاد الجزائري ارتداء نهضة بركان هذا القميص، فيما أصر النادي المغربي على خوض اللقاء به استكمالًا لما بدأه منذ انطلاق هذه النسخة.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيصطدم بالفائز من موقعة الزمالك ودريمز الغاني التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في نهائي الكونفدرالية.