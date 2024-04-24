تقرير: نتنياهو بحث الرد على إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده ومسؤولين آخرين
أفاد تقرير نشرته قناة العربية الإخبارية مساء اليوم الأربعاء أفاد بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يناقش سبل الرد على الاحتمالية المطروحة لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضده وضد بعض المسؤولين الآخرين.
وكان قد متحدث باسم نتنياهو زعم اليوم الأربعاء أنه يمكن إنهاء الحرب إذا أفرجت حماس عن المحتجزين مشيرا إلى أنه تم أخذ القرار باجتياح رفح وملاحقة حماس فيها.
اجتياح رفح
ولفت خلال تصريحات نقلتها تقارير إخبارية إلى أن المفاوضات بشأن الهدنة والإفراج عن المحتجزين متوقفة، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تنسق مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية في رفح.
وأكد خلال التصريحات أن جيش الاحتلال سيلاحق كتائب حماس المتبقية في رفح وسيدخلها قريبا.
وفي سياق اخر أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب سيبحث غدا الخميس بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح.
موعد بدء العملية العسكرية في رفح
وبحسب شبكة “ العربية” صرح مسؤول كبير اليوم الأربعاء لـ i24NEWS: أن هناك استعدادات لبدء الإخلاء في الأسابيع القادمة وانتهاء الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح.
وجاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المستوى السياسي بشأن تاريخ بدء العملية، وقال إن غدا اجتماع لمجلس الحرب ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر أيضا".
وفي إطار التحضيرات للعملية في القطاع، زادت تدريبات الفرقة "كارمل" (2) وفرقة "بتاح" (679)، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات.
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