الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث غدا موعد بدء اجتياح رفح

مجلس الحرب الإسرائيلي،
مجلس الحرب الإسرائيلي، فيتو

 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب سيبحث  غدا الخميس  بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح.

 

موعد بدء العملية العسكرية في رفح

وبحسب شبكة “ العربية”  صرح مسؤول كبير اليوم الأربعاء  لـ i24NEWS: أن هناك استعدادات لبدء الإخلاء في الأسابيع القادمة وانتهاء الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المستوى السياسي بشأن تاريخ بدء العملية، وقال إن غدا اجتماع لمجلس الحرب ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر أيضا".

وفي إطار التحضيرات للعملية في القطاع، زادت تدريبات الفرقة "كارمل" (2) وفرقة "بتاح" (679)، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات.

 

دخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة

 في هذا السياق، ووفقا لمصادر رسمية، ستسمح إسرائيل غدًا بدخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة: وفد من قبل قسم الأمن في الأمم المتحدة ووفد يتألف من رئيس قسم المساعدات في الصليب الأحمر،  سيتم دخولهم إلى القطاع بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء كتيبتين من الاحتياط للقتال في غزة وقبل توسيع المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع، استعدادًا لعملية برية محتملة في رفح.

 

إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح

 وقبل وقت سابق من  اليوم  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبًا جدًا".

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة. وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

أعلن مسؤول بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال  يتأهب لإطلاق عملية اجتياح رفح على الفور، وفي انتظار موافقة الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية.

استهداف رفح 

كما زعم  المتحدث باسم حكومة الاحتلال  الإسرائيلية أن إسرائيل ستمضي في عملية استهداف حماس في رفح".

وتابع المتحدث إن الحكومة ستعمل على إبعاد المدنيين المتواجدين هناك.

ويتماشى تصريح المسؤولين مع تقارير صحفية محلية، أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ اجتياح رفح بريا قريبا.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،  أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى رفح، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيينالذين يحتمون هناك.

سر تأجيل عملية اجتياح رفح 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبا جدا".

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على منصات التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

 وتعهدت إسرائيل، التي تتعرض لضغوط بسبب الخسائر الإنسانية المتزايدة الناجمة عن الحرب، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في رفح.

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