حزب الله يستهدف عددا من المواقع العسكرية التابعة لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال، في إطار الاشتباكات المتبادلة بين الجانبين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله، في بيان، إنه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:45 من مساء اليوم الأحد، تموضعا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية».

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مقتل نائب قائد سرية إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مقتل الرائد دور زيمل، متأثرا بجراحه إثر إصابته الأسبوع الماضي في هجوم لطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على عرب العرامشة في الشمال.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرائد دور زيمل أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجليل في نهاريا منذ 5 أيام.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرائد القتيل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103".

وأسفر قصف حزب الله اللبناني يوم الأربعاء 17 أبريل لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

عرب العرامشة بشمال إسرائيل

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ستة جنود بجروح بالغة الخطورة في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرون بجروح طفيفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله تمكن من جمع معلومات استخباراتية عن انتشار القوات في المنطقة الحدودية ونجح باستهداف موقعين في عرب العرامشة تواجد فيهما جنود احتياط بواسطة صاروخين مضادين للمدرعات، وأتبعهما بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا فرق الإنقاذ فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضهما.

جدير بالذكر أن حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف مقر مستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في الجيش الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل.