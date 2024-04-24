الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

بايدن: أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي ضمتها روسيا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي ضمتها روسيا، وذلك خلال كلمته عقب توقيع  قانون الأمن القومي الأمريكي الذي يضم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
ولفت بايدن إلى أن أوكرانيا لديها الرغبة والقدرة على تحقيق النصر ضد روسيا.

 

توقيع قانون الأمن القومي الأمريكي

 ووقع  الرئيس الأمريكي مساء اليوم  الأربعاء على قانون الأمن القومي الأمريكي الذي يضم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وقال بايدن إن حزمة المساعدات المقدمة لدولة الاحتلال وأوكرانيا وتايوان يصب في مصلحة أمن الولايات المتحدة بشكل مباشر، لافتا إلى أن واشنطن ستتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

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ولفت خلال كلمته مساء اليوم الأربعاء إلى أن إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل سيبدأ خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان استخدام شحنات السلاح لأوكرانيا بالشكل الصحيح.


وعلق بايدن خلال كلمته على  تمرير المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل قائلا:  يوم عظيم للسلام العالمي، مشيرا إلى أن القانون سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الثلاثاء على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.

 

تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

 وسبق التصويت مناقشة قصيرة حول مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها في 20 أبريل في مجلس النواب الأمريكي.

ويبلغ حجم  حزمة المساعدات 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.
كما يلزم المشرعون السلطة التنفيذية بإرسال صواريخ باليستية من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.
 

بقيمة 95 مليار دولار، الشيوخ الأمريكي يوافق على مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

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بايدن روسيا توقيع قانون الأمن القومي الأمريكي مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل إسرائيل

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