الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

لطلاب النقل الثانوي الأزهري، تعرف على جدول الامتحانات الجديد بعد تعديله (صور)

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

 خاطب قطاع المعاهد الأزهرية، مديرى المناطق على مستوى الجمهورية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق 2024/5/5 م إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الخميس الموافق 2024/5/2م، بمراعاة تقديم المواد الامتحانية المقرر عقدها بالجداول يوم الأحد الموافق 2024/5/5م إلى يوم الخميس الموافق 2024/5/2م

 وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، وصفوف النقل لجميع المراحل بمعاهد القراءات، وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وامتحانات كبار السن بمعاهد البعوث الإسلامية.

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على أن يتم التنبيه على شيوخ المعاهد بضرورة توقيع الطلاب بالعلم على هذا التعديل أول أيام الامتحانات، وتتحمل المناطق الأزهرية متابعة ذلك بمعاهدها وتحت مسئوليتها، مع الاحتفاظ بسجلات توقيع الطلاب بالعلم بكنترول المعهد للرجوع إليها عند اللزوم.

وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر لاعتماد ١٨٤ معهدًا أزهريًّا 

 وفي سياق مصتل هنَّأ أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحصول (١٨٤) معهدًا أزهريًّا، على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منهم (64) معهد رياض أطفال أزهري، و(75) معهدًا ابتدائيًّا أزهريًّا، و(45) معهدًا إعداديًّا أزهريًّا، بالإضافة إلى اعتماد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق، وتجديد اعتماد كليتي اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية.

كما تم اعتماد «برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج الوثائق بكليَّة الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والتَّرجمة بالقاهرة»، و«برامج الفيزياء الحيوية، والفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة» و«برنامج هندسة المناجم والفلزات، وبرنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».

وأكَّد وكيل الأزهر أنَّ اعتماد هذا العدد الكبير من المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر وبرامجها، من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهو دليل وترجمة واقعية لحجم الجهد والعمل المبذول داخل المؤسسة الأزهرية، الذي يحظى بمتابعة ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف وتنفيذ من قيادات الأزهر، وتعاون مثمر مع أعضاء وقيادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهم منا خالص الشكر والتقدير.

كما أعرب وكيل الأزهر عن تقديره لما يقوم به الزملاء  في قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، وما يقوم به الزملاء في جامعة الأزهر بقيادة فضيلة أ. د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وما يتحلون به من روح العمل الجماعي والإخلاص في خدمة رسالة الأزهر، مصرحًا: "أشُدُّ على أيديهم بأن يجعلوا هذا الإنجاز خطوة في طريق الارتقاء بجودة التعليم الأزهري، وبما يتناسب مع تاريخ الأزهر المشرف".

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المعاهد الأزهرية يناقش خطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في التعليم الابتدائي

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وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر لاعتماد 184 معهدًا أزهريًّا و11 كلية من هيئة ضمان الجودة

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