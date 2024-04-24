وكيل الأزهر يهنئ الإمام الأكبر لاعتماد 184 معهدًا أزهريًّا و11 كلية من هيئة ضمان الجودة

هنَّأ أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحصول (١٨٤) معهدًا أزهريًّا على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منهم (64) معهد رياض أطفال أزهري، و(75) معهدًا ابتدائيًّا أزهريًّا، و(45) معهدًا إعداديًّا أزهريًّا، بالإضافة إلى اعتماد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق، وتجديد اعتماد كليتي اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية.

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اعتماد المعاهد الأزهرية

كما تم اعتماد «برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج الوثائق بكليَّة الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والتَّرجمة بالقاهرة»، و«برامج الفيزياء الحيوية، والفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة» و«برنامج هندسة المناجم والفلزات، وبرنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».



وأكَّد وكيل الأزهر أنَّ اعتماد هذا العدد الكبير من المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر وبرامجها، من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهو دليل وترجمة واقعية لحجم الجهد والعمل المبذول داخل المؤسسة الأزهرية، الذي يحظى بمتابعة ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف وتنفيذ من قيادات الأزهر، وتعاون مثمر مع أعضاء وقيادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهم منا خالص الشكر والتقدير.

قطاع المعاهد الأزهرية

كما أعرب وكيل الأزهر عن تقديره لما يقوم به الزملاء الأعزاء في قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، وما يقوم به الزملاء في جامعة الأزهر بقيادة فضيلة أ. د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وما يتحلون به من روح العمل الجماعي والإخلاص في خدمة رسالة الأزهر، مصرحًا: "أشُدُّ على أيديهم بأن يجعلوا هذا الإنجاز خطوة في طريق الارتقاء بجودة التعليم الأزهري، وبما يتناسب مع تاريخ الأزهر المشرف".