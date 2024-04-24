الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

المعاهد الأزهرية يناقش خطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في التعليم الابتدائي

قيادات قطاع المعاهد
قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، فيتو

عقد الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا هامًا مع السادة مديري التعليم الابتدائي، ومنسقي خطة تحسين مستوى التلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية على مستوى المناطق الأزهرية، وذلك بمقر قطاع المعاهد الأزهرية في القاهرة.

خطة الأزهر لرفع مستوى الطلاب الضعاف

حيث افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية الاهتمام بتحسين مستوى التلاميذ الضعاف، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأمة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأزهر الشريف لتعزيز جودة التعليم الأزهري وتطويره.

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تلا ذلك كلمة للدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، استعرض فيها محور التعليم والتعلم الوارد في الاستراتيجية القومية للسكان 2030 م، وقدم شرحًا مفصلًا لبرنامج تحسين التلاميذ الضعاف. كما أشار إلى أهمية وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي في مساعدة التلاميذ الضعاف على التحصيل الدراسي.

وإلى جانب ذلك، شاركت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، في الاجتماع، حيث قدمت شرحًا تفصيليًا عن دور الإدارة في دعم خطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف، من خلال البرامج والأنشطة المختلفة التي يتم تنفيذها. كما أكدت على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الخطط.

وتم فتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بتحسين مستوى التلاميذ الضعاف، وطرح الآراء والمقترحات، وعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه التعليم الابتدائي.

محاور خطة الأزهر لتقوية الطلاب ضعاف المستوى 

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من أهمها:

ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ الضعاف.

توفير الدعم النفسي للتلاميذ الضعاف من خلال برامج متخصصة.

تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات التلاميذ الضعاف.

تدريب المعلمين على أساليب التعامل مع التلاميذ الضعاف.

توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ الضعاف.

كما تم التأكيد على ضرورة متابعة الموضوعات المطروحة، وصولًا إلى تحقيق الهدف المنشود من تحسين مستوى التلاميذ الضعاف.

وفي ختام الاجتماع، توجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالشكر والتقدير لجميع الحضور على مشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا على التزام قطاع المعاهد الأزهرية ببذل كل الجهود لتعزيز جودة التعليم الأزهري وتطويره.

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