رانيا يوسف لمنتقدي ملابسها: لن أغير ذوقي من أجل أحد

ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ملابسها الجريئة في كثير من الأحيان.

وقالت رانيا يوسف في حوارها لموقع قناة العربية: إنها لا تهتم بمثل هذه الانتقادات، وهذا هو ذوقها في ارتداء الملابس، ولن تغير ذوقها من أجل أحد.

ومؤخرا أعلنت الفنانة رانيا يوسف أنها تعيش قصة حب جديدة، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، وقالت إنهما الآن في مرحلة إعجاب متبادل.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة رانيا يوسف ، كواليس تصويرها لمسلسل بقينا اتنين مع الفنان شريف منير والذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، مؤكدة أن طاقم العمل كانوا يستعينون بوجهة نظرها في فكرة الانفصال.

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كواليس مسلسل بقينا اتنين

وقالت رانيا يوسف في تصريح سابق لـ"فيتو": “أى عمل ناجح من اللازم أن يكون المخرج متفاهما مع فريق العمل، وعاش التجربة فى الواقع، وأن يكون لديه المرونة”.

رانيا يوسف، فيتو

وأضافت رانيا: “وفى كواليس تصوير المسلسل كان المخرج طارق رفعت والفنان شريف منير يستعينان بوجهة نظرى فى فكرة الانفصال من وجهة نظر المرأة، وهذا أفاد المشاهد بشكل كبير، خاصة أننا تناقشنا فى هذه الفكرة بالنسبة للرجل والمرأة”.