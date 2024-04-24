هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

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‏وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة – جامعة القاهرة؛ وذلك في مجال التدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني، وذلك على هامش المشاركة بالملتقى التوظيفي السابع عشر، الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ من أبريل الجاري، تحت عنوان "نحو الثورة الصناعية الخامسة"، تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يستهدف الملتقي تعظيم الاستفادة من البرامج والانشطة الجامعية المختلفة انطلاقا من دور كلية الصيدلة في التعليم الصيدلي بمصر ومحيطها الإقليمي.

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‏‎وقع بروتوكول التعاون من الجانبين، الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة غادة عبد الباري، عميد كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.

تطوير الصناعات الدوائية

‏‎جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الحثيثة التي تهدف إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للعاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتحقيق ميزة تنافسية للخريج المصري من خلال تقديم تدريب ميداني للطلاب وطلبة الدراسات العليا في مجالات التصنيع الدوائي والعلوم الصيدلية؛ وامداد المجتمع بخريجين مؤهلين لسوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار للارتقاء بالمنظومة الصحية.

كانت أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمؤتمر الدول الأطراف بالوكالة، وأكدت أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.

حيث انضم لعضوية المجلس الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن مقعد Bioethics ممثلًا عن إقليم الساحل والصحراء (سين صاد) بناءً على التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.

وأعربت الهيئة عن سعادتها بالثقة التي يتمتع بها النظام الدوائي المصري داخل القارة الأفريقية، وأن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها لدعم الشفافية والرقابة بسوق الدواء المصري، والحصول على اعتمادات دولية متميزة، والعمل وفق أحدث النظم المرجعية الدولية.

كما أكدت الهيئة التزامها نحو تطوير النظام الرقابي الأفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء داخل القارة؛ وذلك بهدف حماية المواطن الأفريقي من الأوبئة والجوائح المحتملة، كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال توفير دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية داخل القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن وكالة الدواء الأفريقية تهدف إلى تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في أفريقيا.

جاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التكامل الأفريقي في القطاع الدوائي، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم التواصل ونفاذ الأدوية المصرية داخل القارة السمراء، والعمل على توطين احتياجات القارة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذلك المستحضرات الحيوية.