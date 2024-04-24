الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

‏‎

‏وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة – جامعة القاهرة؛ وذلك في مجال التدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني، وذلك على هامش المشاركة بالملتقى التوظيفي السابع عشر، الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ من أبريل الجاري، تحت عنوان "نحو الثورة الصناعية الخامسة"، تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يستهدف الملتقي تعظيم الاستفادة من البرامج والانشطة الجامعية المختلفة انطلاقا من دور كلية الصيدلة في التعليم الصيدلي بمصر ومحيطها الإقليمي.

Advertisements

‏‎وقع بروتوكول التعاون من الجانبين، الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية،  الدكتورة غادة عبد الباري، عميد كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.

 

تطوير الصناعات الدوائية

 

‏‎جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الحثيثة التي تهدف إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للعاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتحقيق ميزة تنافسية للخريج المصري من خلال تقديم تدريب ميداني للطلاب وطلبة الدراسات العليا في مجالات التصنيع الدوائي والعلوم الصيدلية؛ وامداد المجتمع بخريجين مؤهلين لسوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار للارتقاء بالمنظومة الصحية.

 

 

كانت أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمؤتمر الدول الأطراف بالوكالة،  وأكدت أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.

حيث انضم لعضوية المجلس الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن مقعد Bioethics ممثلًا عن إقليم الساحل والصحراء (سين صاد) بناءً على التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.

وأعربت الهيئة عن سعادتها بالثقة التي يتمتع بها النظام الدوائي المصري داخل القارة الأفريقية، وأن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها لدعم الشفافية والرقابة بسوق الدواء المصري، والحصول على اعتمادات دولية متميزة، والعمل وفق أحدث النظم المرجعية الدولية.

كما أكدت الهيئة التزامها نحو تطوير النظام الرقابي الأفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء داخل القارة؛ وذلك بهدف حماية المواطن الأفريقي من الأوبئة والجوائح المحتملة، كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال توفير دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية داخل القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن وكالة الدواء الأفريقية تهدف إلى تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في أفريقيا.

الصحة الفلسطينية تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة

الصحة: فحص 1.4 مليون طالب بـ أولى إعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي

جاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التكامل الأفريقي في القطاع الدوائي، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم التواصل ونفاذ الأدوية المصرية داخل القارة السمراء، والعمل على توطين احتياجات القارة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذلك المستحضرات الحيوية.

 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصناعات الدوائية هيئة الدواء المصرية جامعة القاهرة رئيس هيئة الدواء المصرية كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ملتقى التوظيف

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة

مصر تحصل على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية

رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وزير الصحة التونسي تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات

القرص بـ51 جنيها، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج ضعف القدرة الجنسية

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحول مفاجئ، مؤسس الجنجاويد يعلن انحيازه للجيش السوداني ضد الدعم السريع

نصيحة بدرية طلبة لابنتها في حفل زفافها وظهور خاص لزوجها (فيديو وصور)

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال لغزو رفح

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

المزيد
الجريدة الرسمية