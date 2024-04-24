الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

الصحة: فحص 1.4 مليون طالب بـ أولى إعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص مليون و413 ألفا و94 طالبا، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك خلال العام الدراسي الجاري 2023/2024، منذ انطلاقها يوم 20 فبراير 2024 وحتى أمس 23 إبريل الجاري.

الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص مليونين و151 ألفا و620 طالبا من طلاب الصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي الجاري، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة، لافتًا إلى أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 65.6% من المستهدف الخاص بها للعام الجاري.

من جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه يتم إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد

وأشار "ضاحي"، إلى أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.

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