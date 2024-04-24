الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

تنظيم يوم تثقيفي صحي للطلاب بجامعة طنطا

تنظيم يوم تثقيفي
تنظيم يوم تثقيفي صحي للطلاب بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم يوما تثقيفيا صحيا للطلاب تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وفريق الدكتورة نيللي شمس رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية والإرشاد الصحي، وقام بالتنظيم والإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب والادارة الطبية بالجامعة.

أوضح الدكتور محمود ذكي أن بناء الإنسان يمثل محورا رئيسيا في رؤية مصر ٢٠٣٠ وهو ما يتطلب من الجامعة أن تضع الفعاليات والأنشطة الداعمة للطلاب في مقدمة أولوياتها لتحقيق مستهدفات رؤية الجامعة من الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، مشيدا بالمشاركة الواسعة من طلاب الكليات المختلفة في فعاليات اليوم.

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أضاف الدكتور محمد حسين أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا يتلقى كافة أوجه الدعم اللازمة سواء على المستويات المؤسسية أو التنفيذية، مشيرا إلى مشاركة مئات الطلاب في الفعاليات وموجها الشكر للطلاب والقائمين على التنظيم.

وتم إلقاء العديد من المحاضرات التثقيفية وعمل اختبارات قياسات مكونات الجسم ومسابقات علمية متعلقة بالمعلومات العامه حول أسس التغذية الصحيحة.

 

جامعة طنطا تطلق 9 قوافل شاملة لدعم مبادرة حياة كريمة

وأطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر 9 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرى اشناوى مركز السنطة، وبرويج مركز قطور، ومحلة مرحوم مركز طنطا، وسنبو مركز زفتى، والرجبية مركز السنطة، وحوين مركز قطور، وكفر حسان مركز سمنود، وشبرا ملكان مركز المحلة الكبرى، وكفر الهلاوى مركز كفر الزيات. 

جاء ذلك بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 10651 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 737 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما قدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر 26859 رؤوس ماشية وطيور.

 

وشارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 
704 حالات في جراحة المخ والأعصاب، و1023 حالة في عيادة طب الأطفال، و1184 بجراحة العظام، و1017 بعيادة الأمراض الجلدية، و1021 بأمراض الباطنة، و452 بعيادة جراحة المسالك البولية، و1063 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة 

 

و143 بعيادة الجراحة العامة، و572 بعيادة الأمراض الصدرية، و292 بالنفسية والعصبية، و1383 بعيادة طب وجراحة العيون، و286 بعيادة القلب والأوعية، و30 بعيادة الأسنان، و554 بعيادة التحاليل، و227 بعيادة تنظيم الأسرة، و700 بالمبادرات. 


كما تم تحويل 737 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 57 جراحة مخ وأعصاب، 29 أطفال، 92 عظام، 56 جلدية، 49 باطنة، 41 مسالك بولية، 103 أنف وأذن وحنجرة، 35 جراحة عامة، 55 الصدر،28 نفسية وعصبية،171 طب وجراحة العيون. و21 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 596 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

وتم توزيع 6000 كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال قوافل الجامعة ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.

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