الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

وافتها المنية أثناء عملها، رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية التمريض بالمستشفى التعليمي العالمي

اسراء صلاح عطية أخصائية
اسراء صلاح عطية أخصائية التمريض،فيتو

يتقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله إسراء صلاح عطية أخصائية التمريض بقسم عناية الأطفال بالمستشفى التعليمي العالمي التي وافتها المنية اليوم إثر أزمة قلبية أثناء أداء عملها.

الغربية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح

داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة طنطا

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة طنطا اليوم الأربعاء الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٤.

التعليم العالي: اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة طنطا

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت ١٦ مارس الماضي كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء ٢٠ مارس الماضي كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد يوم السبت ٢٣ مارس الماضي ثم قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة يوم السبت الموافق مارس ٢٠٢٤.

 

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