الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقة منزلها في الغربية

مقتل سيدة مسنة على
مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقتها بمنزلها، فيتو

لقيت سيدة مسنة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعها منذ قليل على يد لص أثناء محاولة سرقة مسكنها بمنطقة الجمهورية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري ضبط المتهم بعد تحديده من قبل رجال الشرطة.

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مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقة منزلها فى الغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على سيدة مسنة في العقد السادس من عمرها مقتولة داخل مسكنها بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجري مسرعا في الشارع بعد النزول من مسكنها وتبين أثناء محاولته سرقتها قام بالتعدى عليها بآلة حادة على رأسها أودت بحياتها فى الحال ولاذ بالفرار وتم تحديده من قبل رجال الشرطة وجارى ضبطه.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

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فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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