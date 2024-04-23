الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يفاجئ منافذ مركز طنطا لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

محافظ الغربية يفاجئ
محافظ الغربية يفاجئ منافذ مركز طنطا،فيتو

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وأجرى المحافظ جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية بمركز طنطا.

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واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

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وجدد محافظ الغربية حرص المحافظة على نشر عدد كبير من منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق المحافظة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

 

محافظ الغربية يناقش آلية نقل المخلفات للمدفن الصحي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مساء أمس السبت بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، مدير إدارة المخلفات الصلبة، مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

 

نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي

جاء ذلك لمناقشة آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي والكميات المنقولة المتواجدة حاليا بدفرة والمحلة وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش المحافظ آلية تشغيل مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لاستيعاب أكبر كمية من التدوير ونقل المرفوضات للمدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة وصيانة أسطول النقل بطنطا والمحلة فضلا عن متابعة متعهدي القمامة بالقرى وعمل مستهدف يومي للنقل للسادات.
ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بعرض تقرير يومي عن نقل المرفوضات اليومية لمدينة السادات.

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