ثقافة الوادي الجديد تحتفل بالذكرى 42 لتحرير سيناء

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر أبريل الحالي في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقالت إبتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إنه احتفالا بالذكرى 42 لتحرير سيناء، أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة تصميم علم مصر مجسم، تلاها مسابقة ثقافية، بجانب عرض لفريق كورال أطفال بلاط، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية نالت إعجاب الحضور.

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وفي سياق متصل شهد قصر ثقافة موط أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة قدم خلالها الشعراء الحضور قصائدهم الوطنية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، بجانب بعض المربعات الشعرية وفقرة اكتشاف المواهب الأدبية الشابة.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة للأطفال بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكي بعنوان "كيف تنظم وقتك" تحدثت خلالها سحر داوود عن أهمية تنظيم الوقت، وكيفية استغلاله في أنشطة مفيدة كالقراءة والرسم وممارسة الرياضة.

وشهد بيت ثقافة المعصرة ورشة أخرى بعنوان "الرياضة أساس صحتك" تناول خلالها عادل أحمد أهمية الرياضة لجسم الانسان، ودورها في الوقاية من الأمراض، وتقوية العظام والعضلات وتحسين الصحة النفسية.

وأقام بيت ثقافة بولاق لقاء بعنوان "الغذاء الصحي"، قدمت خلاله أسماء حسين عدة نصائح أهمها تناول الغذاء الصحي، كالخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، مع تجنب الوجبات السريعة التى تسبب الكثير من الأمراض.



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