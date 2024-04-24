ختام فعاليات الحوار المجتمعي «دوّي» وإعلان المبادرات الفائزة ببرنامج «نتشارك» بالوادي الجديد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع اليونيسف، فعاليات ختام الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوّي» وتقييم وإعلان المبادرات الفائزة في برنامج «نتشارك» وذلك في حضور راندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعاطف سالم مدير ادارة برلمان الطلائع، وأحمد مصطفي المنسق الإداري بوزارة الشباب والرياضة واستشاريين التدريب احمد نجم ومؤمن شعبان ومتطوعين وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن فعاليات تقييم المبادرات نتشارك أقيمت بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة، بواقع 13 مبادرة تم تقيمهم لاختيار 2 مبادرة فائرة، حيث فازت مبادرة «بالمحبة نواجه التنمر» للطلائع، ومبادرة «طفلك أمانه» للشباب بقيمة مالية 18 ألف جنيه، كما تم منح جائزة استثنائية لمبادرة «إرادة» للطلائع.

وأشار شوقي، في بيانه إلى ختام فعاليات ختامي الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوّي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.

بدأت فعاليات الحوار بالسلام الوطني وفقرة ترحيبية تقدمها سفيرة قطاع الطلائع علي مستوى الجمهورية دانا محمد جلال وعرض فيديو تعريفي بالمبادرة الوطنية دوّي، وكلمة مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي، كلمة ممثل وزارة الشباب والرياضة وعرض تقديمي للتحديات التي واجهت البرنامج أثناء التنفيذ وعرض تقديمي بإحصائيات برنامج دوي ونتشارك للمبادرات المجتمعية وعرض قصص النجاح لبرنامج دوّي لتمكين الفتيات وفي الختام تم تكريم المبادرات الفائزة وتوزيع الشهادات.

وقال، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، إن المديرية انتهت من تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوًي» بمحافظة الوادي الجديد في شهر يناير وفبراير الماضي من العام الجاري، حيث استهدفت المبادرة التنفيذ بـ 4 مراكز ادارية وهي: "الخارجة وباريس وبلاط والداخلة"، وذلك بواقع 40 ورشة تدريبية بـ 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

وأضاف شوقي، أن برنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية كان يستهدف فئتي النشء والشباب، وذلك للعمل علي التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته بعدد 8 مراكز شباب موزعين علي 3 مراكز إدارية بالمحافظة وهم مركز الخارجة ومركز الداخلة ومركز بلاط، استهدفنا خلاله 4 ورش تدريبية للنشء من عمر 13 وحتي 17 عامًا و 4 للشباب من عمر 17 وحتى 24 عامًا بواقع 200 مشارك من النشء والشباب.

وأكد مدير الشباب والرياضة، أت ختام فعاليات المشروع يعد نجاح كبير لمحافظة الوادي الجديد من خلال ما تم تحقيقة علي أرض الواقع ونتائج تلك الورش التدريبية التي جنت ثمارها من خلال الآثر الذي تركته في نفوس النشء والشباب.