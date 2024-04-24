الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة لأول مرة بوساطة قطرية

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

 روسيا، أعلنت المفوضة الروسية لشئون الطفل، اليوم الأربعاء،  أن روسيا وأوكرانيا أجريتا لأول مرة مفاوضات مباشرة بشأن الأطفال بوساطة قطرية حيث سينقل 29 طفلا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا.

 

مفاوضات بوساطة قطرية

 وقالت مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا: "للمرة الأولى أجرينا محادثات وجها لوجه مع الجانب الأوكراني".

 وأضافت: "نتيجة للمفاوضات حددنا قائمة تضم 29 طفلا ينبغي لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا و19 طفلا ينبغي لم شملهم مع عائلاتهم في روسيا".

وبحسب لفوفا بيلوفا، فإن الجانب القطري كان وسيطا في المفاوضات.

وأشارت إلى أن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية عن أكثر من 19 ألف طفل أوكراني في روسيا كاذبة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تواجد معظم الأطفال الذين وصفهم نظام كييف بـ "المختطفين" من قبل روسيا داخل الأراضي الألمانية. 

وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن هناك بين اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال عامي 2022-2023، حوالي 2 مليون شخص تقل أعمارهم عن 18 عاما. 

 وقبل سابق أعلن فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أن حريقا شب في منشآت للوقود والطاقة في المنطقة نتيجة هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.

وأضاف أنوخين عبر تطبيق الرسائل تيليجرام "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من  الطائرات المسيرة الأوكرانية. ونتيجة للهجوم على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".

ولم يعرف بعد ما هي المنشآت التي اشتعلت فيها النيران.

وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية.

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وقال على تيليجرام إنه لم تقع إصابات، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا. ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.

 

إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية 

 ومن جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات بالجزء الأوسط من روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا".

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها: 3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 في أجواء مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة فورونيج، و1 فوق مقاطعة سمولينسك".

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ.

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