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خارج الحدود

روسيا اليوم: موسكو تبحث إنشاء موانئ في مصر

موانى، فيتو
موانى، فيتو

قالت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية إن روسيا تدرس إنشاء موانئ لتنظيم تدفق البضائع مع الدول الإفريقية، وتبحث بشكل خاص إنشاء موانئ في الجزائر ومصر وتنزانيا والسنغال.

إنشاء موانئ 

وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان تشيكوشوف مدير إدارة التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية على هامش مشاركته في معرض صناعي بأوزبكستان.

مشاريع في إفريقيا

وقال المسؤول الروسي: "توجد عدة مشاريع في إفريقيا ينبعي تنفيذها في المستقبل القريب، إحداها إنشاء موانئ في دول إفريقية لدخول وتنظيم تدفق المنتجات الروسية. تجري دراسة إنشاء عدة موانئ، ففي الجانب الشرقي (من إفريقيا) يتم بحث إنشاء ميناء في تنزانيا على سبيل المثال، وفي الجانب الغربي في السنغال، وفي الجزء الشمالي، يتم النظر في نقطتين رئيسيتين وهما الجزائر ومصر".

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إطلاق خط شحن حاويات

وفي العام الماضي، أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، إطلاق خط شحن حاويات مباشر بين روسيا ومصر، وتوقعت "فيسكو" أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا.

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