الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

إصابة رئيس الشيشان قديروف بـ"مرض مميت"، والكرملين يجهز بطل روسيا لخلافته

الرئيس الشيشاني رمضان
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، فيتو

مرض قديروف، يعاني الرئيس الشيشاني رمضان قديروف من مشكلة صحية قد تكون خطيرة، بحسب وسائل إعلام روسية معارضة، مؤكدة أن حالته الصحية دفعت بالكرملين إلى البحث عن خليفة له لضمان استقرار المنطقة الشيشانية المضطربة.

وذكرت مصادر طبية لصحيفة نوفايا جازيتا أوروبا، أن قديروف تم تشخيص إصابته بالتهاب حاد في البنكرياس في عام 2019، وتفاقمت حالته في الأشهر الأخيرة. ومن المحتمل أن يكون قد أصيب أيضًا بفشل كلوي حاد، مع تراكم السوائل في رئتيه.

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وفي محاولة لنفي هذه الأنباء، نشر حساب قديروف على تطبيق تليجرام مقطع فيديو يظهره وهو يرأس اجتماعًا في عاصمة الشيشان جروزني، ولكن بدا هزيلا ومتلعثمًا في كلامه.

ونشر أحد حلفائه في وقت لاحق مقطع فيديو يظهره وهو يمارس التمارين الرياضية، ولكن المشاهدين لاحظوا أنه يرفع أوزانًا خفيفة بدلًا من الثقيلة كما كان يفعل في السابق.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد في سبتمبر 2023، أن الكرملين ليس لديه معلومات حول مرض قديروف.

وقال بيسكوف حينها ردًّا على سؤال للصحفيين حول مدى قلق الكرملين بخصوص حالة قديروف الصحية: "ليس لدينا أي معلومات، على أي حال، لا تستطيع الإدارة الرئاسية تقديم معلومات حول حالته الصحية، لذلك ليس لدينا ما نقوله في هذا الخصوص".

بطل روسيا علاءالدينوف بديلا لـ قديروف

ويقول منتقدو المعارضة إن بوتين يسمح لقديروف بإدارة الشيشان، البالغ سكانها مليونا و400 ألف، معظمهم مسلمون، وشهدت حربين مدمرتين من أجل الاستقلال ضد روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، لذلك فإذا أصبح قديروف عاجزًا، فهناك احتمال أن يجتاح العنف الانفصالي الأرض الشيشانية مرة أخرى.

وكان قديروف وصل إلى السلطة بعد مقتل والده أحمد قديروف خلال هجوم إرهابي في 2004 بجروزني وكان بعمر 18 عاما حين التقى ببوتين في الكرملين بعد تعيينه وزيرا للشباب، فأعدته من وقتها موسكو للسلطة "المرجح أن تعيّن علاءالدينوف الحامل لقب "بطل روسيا" والقائد البارز لكتيبة شيشانية، خلفًا له إذا لم يتمكن من الاستمرار بالخدمة، وفقا لما ورد في تقرير نشرته عنه صحيفة "التايمز" البريطانية أمس الثلاثاء.

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