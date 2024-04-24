الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل بمبنى المحافظة (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

استقبل  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل .

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

 

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

 وذلك في اطار زيارته للمحافظة والتي تضمن برنامجها زيارة  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وذلك للمشاركة في ندوه بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري بكلية الحقوق بجامعه المنصورة.

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو
محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو
محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري

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وقد ثمن "مختار" دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين مشيرا المحافظه بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

 

 

تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري

وقال "مساعد الوزير"ان الوزاره تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزيه مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال تطوير وانشاء مكاتب الشهر العقاري، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين المستشار عمر مروان وزير العدل،والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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