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محافظات

المجلس التنفيذي بالفيوم يوافق على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد العليا

المجلس التنفيذي للفيوم،
المجلس التنفيذي للفيوم، فيتو

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور  رؤساء المدن والقري ومديرو المديريات الخدمية، ووكلاء الوزارات ورؤساء شركات تقديم الخدمات التابعة للدولة.

مدارس للتعليم الفني

أكد الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم،  وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا، بحوض وصفة، بزمام يوسف الصديق، لصالح التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية، تتبع إدارة يوسف الصديق التعليمية، كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بالحوض نفسه، لإنشاء مدرسة يوسف الصديق الثانوية الصناعية للبنين.

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كما وافق المحلس أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5,5 فدانًا، بقطعة الأرض المجاورة لوحدة مرور سنورس، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة صناعية نظام الخمس سنوات، ضمن الخطة المستقبلية للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 مدارس خاصة

وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ان المجلس التنفيذي  وافق على تصحيح قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 قراريط، بزمام عزبة حمزاوي، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بدلًا من هيئة الأبنية التعليمية، وتمت الموافقة على ترخيص إنشاء مبنى جديد داخل سور مدرسة القديس الأنبا إبرآم الخاصة للغات، ليصبح بالمدرسة تعليم (أساسي ـ ثانوي).

معاهد عليا 

وتمت الموافقة على الطلب المقدم من نقيب عام التمريض بمصر، لإنشاء معهد فني للتمريض بمصروفات، نظام الخمس سنوات، بزمام قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 3000متر مربع،  على أن يكون تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

 كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، على الطلب المقدم من جمعية العلوم والثقافة والتكنولوجيا لتنمية المجتمع والبيئة بمحافظة الفيوم، لإنشاء معهدين بمدينة إطسا، أحدهما المعهد التكنولوجي العالي للتمريض، والآخر معهد الواحة للتكنولوجيا الهندسية.

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