علاج على نفقة الدولة وفرص عمل في لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية، ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما وجه محافظ الفيوم بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، وكذا تجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، حضر اللقاء، وكلاء الوزارات ومديرو المديريات الخدمية، ورؤساء المدن.

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رعاية طبية للأسر الأولى بالرعاية

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير خدمة الغسيل الكلوى لإحدى السيدات بمستشفى الفيوم العام، لقربها من محل إقامتها، مؤكدًا على مسئولي الصحة باستمرار تقديم العلاج والدعم اللازم لأحد المرضي النفسيين، بمستشفى الفيوم العام، وكذا التنسيق بين مسئولي الصحة، ومستشفى التأمين الصحي، لسرعة إجراء الفحص الطبي والتدخل العلاجي اللازم لشاب يعاني من إصابة في أحد ذراعيه نتيجة حادث، وتوفير مشروع للشاب بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لحين إنهاء إجراءات القومسيون الخاصة به.

حماية اجتماعية

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، وكذا توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات للوقوف على مدى إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، كما وجه بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير كرسي متحرك لأحد الشباب من ذوي الهمم.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات "الأصحاء وذوي الهمم" الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.

رؤساء المدن والقرى

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث طلبات الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في الحصول على تراخيص أكشاك بالقرى، وعلى أطراف المدن، تبعًا للشروط المنظمة لذلك.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بمراجعة قرار فسخ التعاقد مع إحدى شركات النظافة، والحرص على التزام الشركة بكافة بنود التعاقد والرسوم المقررة، مؤكدًا على مسئولي مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية المناسبة لها.

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