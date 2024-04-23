الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الغرف التجارية: التجار ملتزمون بتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

د. محمد عطية الفيومي،
د. محمد عطية الفيومي، فيتو

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،  التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف علي المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية  التي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا   تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق. 

Advertisements

تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع 


أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي منذ يوم الأحد الماضي بنسبة من 30% إلى 45%، حيث أصبحت الأسعار الجديدة كما يلي:
▪ رغيف وزن 80 جرام: ​​150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)
▪ رغيف وزن 40 جراما: ​​75 قرشا
▪ رغيف وزن 25 جراما: ​​50 قرشا
▪ رغيف خبز إفرنجي 50 جراما: ​150 قرشا
▪ رغيف خبز إفرنجي 35 جراما: ​100 قرش
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت  أسعار المكرونة وهو ما أدى إلى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.


وأكد الفيومي، أنه بالفعل بدأ المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كافة أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في طرح عروض وتخفيضات في الأسعار.
وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية الذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة.

 وأوضح أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر أثاره تدريجيا في أسعار التجزئة، (البقالين)، مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل تحرير سعر الصرف وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.
وتوقع الفيومي، استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وانفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.

txt

اتحاد الغرف التجارية يطرح فكرة بيع البطيخ بالأجزاء: يُقلل الاستهلاك

txt

اتحاد الغرف يكشف الموقف الحالي لمبادرة خفض أسعار السلع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية أزمة الاقتصاد أزمة الاقتصادية اسعار السلع اسعار السلع الاساسية الازمة الاقتصادية العالمية تخفيض أسعار السلع تخفيض أسعار السلع الأساسية
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي، والزمالك يعلن جاهزية زيزو وعمر جابر لمباراة دريمز الغاني

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية