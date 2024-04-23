الغرف التجارية: التجار ملتزمون بتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف علي المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق.

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تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع



أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي منذ يوم الأحد الماضي بنسبة من 30% إلى 45%، حيث أصبحت الأسعار الجديدة كما يلي:

▪ رغيف وزن 80 جرام: ​​150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

▪ رغيف وزن 40 جراما: ​​75 قرشا

▪ رغيف وزن 25 جراما: ​​50 قرشا

▪ رغيف خبز إفرنجي 50 جراما: ​150 قرشا

▪ رغيف خبز إفرنجي 35 جراما: ​100 قرش

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت أسعار المكرونة وهو ما أدى إلى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.



وأكد الفيومي، أنه بالفعل بدأ المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كافة أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في طرح عروض وتخفيضات في الأسعار.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية الذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر أثاره تدريجيا في أسعار التجزئة، (البقالين)، مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل تحرير سعر الصرف وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.

وتوقع الفيومي، استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وانفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.