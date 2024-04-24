هالاند يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا غياب لاعبه إرلينج هالاند عن المباراة المقبلة أمام برايتون، والتي تجمعهما غدا الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون، غياب إرلينج هالاند بسبب الإصابة، بعدما غاب هالاند عن المباراة الماضية لـ مانشستر سيتي أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب إصابة لم يتم تحديد طبيعتها.

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وقال جوارديولا: "هالاند ليس جاهزا لمباراة الغد، لكن فيل فودين وجون ستونز بات بإمكانهما المشاركة".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد: "صحيح أن هالاند لن يشارك في المباراة، لكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا".

ويخوض مانشستر سيتي منافسة قوية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال المتصدر، إلا أن للسيتي مباراتين مؤجلتين.

جوارديولا يعلق على الخروج من دوري الأبطال

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حزنه بعد وداع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية مباراة ريال مدريد عن افتقاد مانشستر سيتي للحظ، في مباراته أمام ريال مدريد، وأن كانت هناك فرص عديدة للتسجيل أهدرها اللاعبين.

وواصل في تصريحاته: “لم نسجل أي هدف، لقد فعلنا كل شيء باستثناء النتيجة، الهزيمة بهذه الطريقة تؤلمني، اليوم كنا سيئون، وغدا أيضا، لا يمكنك الانتصار دائمًا، لكننا حاولنا وقمنا بعمل جيد، ريال مدريد في نصف النهائي ونحن لسنا كذلك".

واستكمل المدرب الإسباني تصريحاته: “لقد أظهرنا شخصيتنا ضد ريال مدريد ولا أعرف ماذا كان بوسعنا فعل غير ذلك، لقد هزمنا بركلات الترجيح 4-3، وهذا ما كنا نفتقده".

أما عن إذا كان هناك طريقة أخرى للفوز بهذا اللقاء أجاب: “لا أعرف، عندما نلعب أمام مدريد مرة أخرى سنرى، علينا التحلي بالبراعة في الأمتار الأخيرة".