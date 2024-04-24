كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، مفاجأة لجماهير نادي برشلونة، بشأن إمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم وسط مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

خطة برشلونة للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي



ويعتبر سيلفا من الأهداف الأساسية لبرشلونة، طوال الفترة الماضية، لكن الأزمات المالية التي عانى منها النادي الكتالوني، وقفت أمام إتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يمكنه التعاقد مع لاعبين رفيعي المستوى من خلال دفع رسوم انتقال عادية لهم، أي من خلال استخدام الأموال التي تحصل عليها من بيع بعض اللاعبين، أو من خلال الرواتب التي يمكن توفيرها، إذا قرر أحد اللاعبين تخفيض عقده.

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وأضافت الصحيفة، أن بيرناردو من أكثر اللاعبين الذين يرغب برشلونة في ضمهم خاصة أنه يبهر المدرب تشافي هيرنانديز والإدارة الرياضية في برشلونة، لقدرته الفنية على خلق التوازن ولخبراته الكبيرة في المنافسات الكبرى.

وحاول برشلونة التعاقد مع سيلفا في العامين الماضيين، وكان اللاعب البرتغالي متحمسا أيضا لإمكانية ارتداء قميص البلوجرانا، ومع ذلك، لم يكن ذلك ممكنا بسبب مشاكل فاتورة الرواتب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برناردو مدد عقده مع السيتي حتى عام 2026، بعد 7 مواسم قضاها هناك، لكنه أدرج في الاتفاق شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، نحو 58 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن لبرشلونة تحمله.

وأتمت أن سيلفا يرحب بالانتقال إلى برشلونة، وتغيير وجهته من البريميرليج إلى الليجا.

وعلى صعيد آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، وجود رغبة لدى الإدارة الرياضية لفريق برشلونة على شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق المعار من مانشستر سيتي بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنه بالرغم من انتشار أخبار حول رحيل كانسيلو فإن ديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني إلا أنه يراهن على نجاحه مع الفريق على الرغم من المستوى السيئ الذي صاحب اللاعب خلال المباريات السابقة.

وذكرت الصحيفة بأن ديكو يعتزم الدخول في مفاوضات مع مسؤولو مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي بشرط عدم مبالغة النادي الإنجليزي في الطلبات المالية.

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

ونصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.



برشلونة يقرر التجديد سيرجي روبرتو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.