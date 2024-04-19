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رياضة

جوارديولا يعلن إصابة هالاند ودي بروين قبل مواجهة تشيلسي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إصابة الثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين قبل مواجهة تشيلسي، غدا السبت، على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه بتطبيق "إكس": "هالاند شعر بشيء ما، لقد عانى من مشكلة عضلية، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: "كيفين دي بروين أيضًا شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وكان متعبا جدا، لكنه يشعر بتحسن الآن".

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وحول تألق كول بالمر في تشيلسي، قال: "لقد ظل يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي، وقلت له ابقى لكنه أراد الرحيل، ماذا نستطيع أن نفعل معه؟".

وأتم المدرب الإسباني: "بالمر لاعب استثنائي ويتمتع بإمكانات خارقة، لم أمنحه الدقائق التي يستحقها والتي يتمتع بها الآن في تشيلسي".

جوارديولا يعلق على الخروج من دوري الأبطال

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حزنه بعد وداع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية مباراة ريال مدريد عن افتقاد مانشستر سيتي للحظ، في مباراته أمام ريال مدريد، وأن كانت هناك فرص عديدة للتسجيل أهدرها اللاعبين.

وواصل في تصريحاته: “لم نسجل أي هدف، لقد فعلنا كل شيء باستثناء النتيجة، الهزيمة بهذه الطريقة تؤلمني، اليوم كنا سيئون، وغدا أيضا، لا يمكنك الانتصار دائمًا، لكننا حاولنا وقمنا بعمل جيد، ريال مدريد في نصف النهائي ونحن لسنا كذلك".

واستكمل المدرب الإسباني تصريحاته: “لقد أظهرنا شخصيتنا ضد ريال مدريد ولا أعرف ماذا كان بوسعنا فعل غير ذلك، لقد هزمنا بركلات الترجيح 4-3، وهذا ما كنا نفتقده".

أما عن إذا كان هناك طريقة أخرى للفوز بهذا اللقاء أجاب: “لا أعرف، عندما نلعب أمام مدريد مرة أخرى سنرى، علينا التحلي بالبراعة في الأمتار الأخيرة".

 

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