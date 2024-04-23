المستشار القانوني لسوق السمك ببورسعيد: 70% انخفاضا في الأسعار بعد المقاطعة (فيديو)

مقاطعة الأسماك، أكد أحمد أشرف المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد: انخفاض الأسعار ما بين 60 إلى 70% بعد حملات المقاطعة.

نجاح حملات مقاطعة الأسماك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": مقاطعة الأسماك حتى الآن ناجحة.

السبب وراء ارتفاع اسعار الأسماك

ولفت إلى أن السبب وراء ارتفاع اسعار الأسماك الفترة الماضية يرجع إلى أن حجم المعروض أقل من الطلب.



تلاعب التجار بأسعار الأسماك

وأشار إلى أن بعض التجار تلاعبوا بأسعار الأسماك الفترة الماضية، وهناك تجار آخرون يبيعون بالأسعار المناسبة وفقا لحجم العرض والطلب.



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ورفض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دخول سوق السمك الحديد خلال زيارة السيد السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك تضامنا مع مبادرة أهالى بورسعيد لمقاطعة شراء الأسماك بسبب غلو الأسعار.

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تضامنه الكامل مع أهالى الباسلة ووصفهم برجال الملاحم الوطنية، مشددا أن عادة بورسعيد وأهلها التضامن وقت المحن مع دولتهم.

وشدد محافظ بورسعيد على عدم دخوله السوق إلا بعد النزول فعليا بالأسعار بالحد الذي يجعل المواطن قادر على الشراء ويحقق هامش ربح معقول للبائع.

في تصريحات أخرى، قال وسام الصفطي منسق مبادرة مقاطعة الأسماك: "ولاد بلدي في بورسعيد مكافحين وساعدوني وساندوني ووقفوا جنبي لنجاح المبادرة ولولاهم مكناش نقدر نوصل صوتنا".



أسعار الأسماك



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: "شغالين علي مبادرة مقاطعة الأسماك من قبل رمضان، مينفعش ابقى في بلد ساحلية والمواطن الغلبان محروم ياكل أسماك بعد ما تخطى سعر الكيلو 200 جنيه، والأسعار تتخطى سعر اللحوم

النهارده البوري بـ 180 جنيها والدنيس 250 جنيه".

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك



وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأسماك بعد مبادرة المقاطعة حيث انخفض سعر كيلو البوري ليتراوح ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وأكد: مستمرون في مقاطعة شراء الأسماك حتى شم النسيم حتى انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 50%، متابعا: "حاليا الفسيخ وصل 350 جنيه والسعر العادل لا يتعدى 180 جنيها علشان كده إحنا مكملين في المقاطعة لبعد شم النسيم".