بعد حملات خليه يعفن، تعرف على أسعار الأسماك في البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة وخاصة بعدما أثير رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة لمقاطعة الأسماك نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.



إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبالا متوسطا من المواطنين على الأسماك من النوع البلطي والبوري وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة، كما توجد زيادة في الأسعار بالفترة الأخيرة والذي أثر بشكل كبير على إقبال المواطنين على عملية البيع والشراء.

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أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 70 إلى 80 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 110 إلى 140 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 75 إلى 80 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 170 إلى 200 جنيه وأحيانا يصل إلى 300 أو 450 جنيها للكيلو الواحد.

و سجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري200 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 120 جنيها والسبيط 240 جنيهًا.





كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.





ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

مقاطعة شراء الأسماك

وقررت عدد من محافظات مصر مثل بورسعيد ومطروح وغيرها إعلان مبادرة لمقاطعة شراء الأسماك لمواجهة جشع الأسعار والتي دشنوها يوم الأحد وأعلنوا استمرارها لمدة أسبوع، وذلك مجابهة جشع التجار مطالبين الأجهزة المعنية في مساعدتهم رافعين شعار معا نستطيع مواجهة جشع التجار.