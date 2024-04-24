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رياضة

أيمن الشريعي: لم أحدد مبلغ بيع «أوفا»، وفريق إنبي بطل دوري 2003

ايمن الشريعي،فيتو
ايمن الشريعي،فيتو

كشف أيمن الشريعى رئيس نادى انبى أنه لم يحدد مبلغ بيع أحمد "أوفا" مهاجم الفريق حتى هذه اللحظة وذلك عقب معرفة الفريق الذى يرغب فى ضمه والنادى الأهلى لم يطلب ضم اللاعب من قبل.

وأوضح أيمن الشريعى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا " فريق أنبى هو بطل دورى 2003 وذلك بسبب واقعة التلاعب فى أعمار اللاعبين فى مواجهة المصرى لذلك سوف نحصل على ثلاث نقاط وهذا الأمر منتهى".

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وأشار رئيس نادى إنبى إلى أنه كان من الصعب رفض عرض إعارة زياد كمال إلى نادى الزمالك مقابل 30 مليون جنيه لمدة موسمين ونصف والنادى البترولى هو صاحب قرار بيعه خارجيا فقط وعن الأزمة مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق فى ذلك التوقيت هذا النادى استثمارى واللاعب لم يشارك تحت قيادته سوى فى 4 مباريات من أصل 11 مباراة ".

تصريحات صحفية لأيمن الشريعي 

وأكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المسابقات هو السبب في أزمة مباراة الأهلي وإنبي مواليد 2003، وحمله كل ما حدث من تخبط فى اللوائح، أفضى إلى احتفال فريقي الأهلي وإنبي في دوري 2003، فكل منهما اعتبر نفسه متوجا بلقب مسابقة دوري الجمهورية في منظر مخجل.

عامر حسين المسئول الأول عن الأزمة

وقال أيمن الشريعي فى تصريحات تليفزيونية: "عامر حسين هو المسئول الأول عن المسابقات فى مصر حتى دوري 2003، وأزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، واحتفال كل فريق بلقب الدوري هي أزمة كبيرة سببها عامر حسين.

رئيس إنبي يتواصل مع أحمد دياب

وتابع: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بصفته مسئول عن الكرة المصرية ولديه حرص علي نجاح الكرة المصرية من أجل فحص شكوى إنبي ضد لاعب المصري مواليد 2003 من يوم الأربعاء الماضي، ولكن دياب أكد لي أن اتحاد الكرة لم يصل له أي شكوى، ثم تلقيت بعدها ردا من رئيس رابطة الأندية بأن اتحاد الكرة أبلغه أن الشكوى ستكون فى لجنة الفحص.

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، فيتو

وصف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ما حدث بمباراة الأهلي وفريقه ببطولة الجمهورية مواليد 2003 بالمهزلة، وأنه كان يتوقع حدوثها.

وكشف رئيس إنبي في تصريحات خاصة لفيتو، أن فريقه الأحق بلقب بطولة الجمهورية رغم تساوي الفريقين في النقاط، لأن فريقه يتفوق علي الأهلي بثلاثة نقاط في حال انتهاء التحقيق بأزمة تزوير عمر لاعب المصري.

مهزلة وعشوائية

وتابع الشريعي: أنه كان يجب البت في الشكوى المقدمة من نادي إنبي واستحقاقه نقاط لقاء المصري الثلاث قبل مواجهة الاهلي اليوم لأن ما يحدث مهزلة وعشوائية وسوء إدارة بحت.

وقال: لقد تقدمنا بشكوى تتضمن مستندات وأوراق تثبت التلاعب بعمر لاعب المصري وهو ما يعطينا أحقية نقاط اللقاء، وبالتالي فنحن الأحق بلقب الجمهورية ولكن اتحاد الكرة أهمل الشكوى وأرجأ البت فيها حتي إقامة المباراة وهذا غير منصف بالمرة.

وعن رد اتحاد الكرة على أزمة دوري 2003 قال الشريعي: لقد تواصلت مع اتحاد الكرة عدة مرات وشرحت لهم ما سيحدث حال تأخير إعلان نتيجة الشكوى لكن لا مجيب حتى اضطررت للجوء إلى أحمد دياب رئيس رابطة الاندية والذي أكد لي بين شوطي المباراة أنه يتم بالفعل البث في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وأكد رئيس إنبي أن النادي الأهلي يعلم جيدا أننا بطل الجمهورية والأحق باللقب لذلك لم يحتفل سريعا عقب انتهاء المباراة بل أخد بعض الوقت حتي يحتفل باللقب في حين لم يتردد لاعبي انبي في الاحتفال عقب اطلاق الحكمة صافرة النهاية

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