الأهلي وإنبي يحتفلان بلقب الجمهورية مواليد 2003 على حسابات التواصل الاجتماعي (صور)

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بفوز فريقها بلقب الجمهورية مواليد 2003 بعد هزيمة الفريق من نادي إنبي بنتيجة 4\3.

وكتبت صفحة الأهلي نهاية المباراة

الأهلي 3️⃣

إنبي 4️⃣

بعد التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة فارق الأهداف يرجح كفة فريقنا كبطل لدوري الجمهورية للشباب #يلا_يا_أهلي.



احتفال الاهلي بلقب الجمهورية

كما احتفلت الصفحة الرسمية لنادي إنبي بفوز فريقها بلقب الجمهورية مواليد 2003 رغم إعلان النادي الأهلي أيضا احتفاله بالفوز باللقب ليحتفل الفريقين بلقب الجمهورية في واقعة غريبة من نوعها.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إنبي: “لا جديد يذكر.. شباب إنــبي مواليد 2003 يحصد دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023 بعد تغلبه علي الأهلي بنتيجة 4️⃣ - 3️⃣ فى مباراة ماراثونية”.

احتفال انبي بلقب الجمهورية

بيان اتحاد الكرة

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا عبر مركزه الإعلامي لحسم الجدل بشأن النزاع القائم بين فريقي الأهلي وإنبي مواليد 2003، بعدما احتفل كلا الفريقين كونه بطل دوري الجمهورية مواليد 2003

وجاء في بيان اتحاد الكرة أنه "طبقا للائحة فالأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، ولكن نادي إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

سبب احتفال إنبي بلقب دوري الجمهورية للشباب

وكشفت مصادر لفيتو أن سبب قيام إنبي بالاحتفال بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب هو تأكد النادي البترولي من الحصول علي نقاط مباراة لعبها ضد فريق بدوري الحمهورية خلال مشوارهم في بطولة دوري الجمهورية ووجود واقعة تزوير في بيانات اللاعب بأنه مواليد 1997 وليس 2003

وأوضحت المصادر أن اتحاد الكرة لديه الملف كامل وأن الجبلاية وراء تلك الأزمة بعدم إعلان نتائج الشكوى المقدمة من إنبي بشأن واقعة تزوير اللاعب وأنه حال سلامة شكوى إنبي فإن الفريق البترولي سيحصل علي 3 نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري الجمهورية للشباب.

وشهدت مسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، نهاية مفاجئة بعد احتفال فريقي الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

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فريقا الأهلي وإنبي 2003، فيتو

وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهم 62 نقطة لكل منهما.

لقب دوري الجمهورية للشباب

وعلى الورق فإن الأهلي هو الأفضل من حيث الأهداف وفرق المواجهات بعدما حقق الأهلي الفوز 2-1 علي أرضه فيما حقق إنبي الفوز على أرضه 4-3.

وكانت المواسم الماضية شهدت احتفالات للفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب مثل الأهلي والزمالك بالإضافة لتتويج الأهلي ببطولة بسبب واقعة تزوير لأحد اللاعبين قبل ذلك.

وتواجد محمود الزنفلي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أساسيا مع فريق أهلي 2003 أمام إنبي في ختام منافسات مسابقة دوري الجمهورية للشباب.

وغاب الزنفلي عن رحلة الأهلي الأخيرة إلى الكونغو بسبب عدم القيد الإفريقي.