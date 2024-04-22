الإثنين 22 أبريل 2024
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صحة ومرأة

كريم الشوفان يحافظ على شباب بشرتك ويجعلها ناصعة البياض

شباب البشرة، فيتو
شباب البشرة، فيتو

شباب البشرة يزيد من جمالها ونضارتها مايعزز من جمال صاحبتها، لذا تحرص الفتيات كثيرا على الحفاظ على شباب البشرة وجمالها.

وللحفاظ على شباب البشرة يجب الترطيب اليومي والمواظبة على شرب الماء الوفير وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة.

كريم الشوفان يحافظ على شباب البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم الشوفان للحفاظ على شباب البشرة وجعلها ناصعة البياض.

المكونات:-

3 ملاعق شوفان

3 ملاعق أرز مغسول 

كوب ماء 

ملعقة زيت جوجوبا 

الطريقة:-

  • نحضر مقلاة ونضع بها الشوفان والأرز والماء.
  • نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي حتى نحصل على قوام غليظ وينضج الأرز ويصبح الخليط لونه ابيض.
  • ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد.
  • ثم نصفي الخليط جيدا.
  • نأخذ الجل الناتج ونحفظه فى علبة محكمة الغلق فى الثلاجة وصلاحيتها أسبوع.
  • عند الاستخدام نأخذ ملعقة صغيرة من الكريم ونضيف له ملعقة صغيرة زيت جوجوبا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد الكريم على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
كريم الشوفان يحافظ على شباب البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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شباب البشرة كريم الشوفان جمال البشرة كريم الشوفان يحافظ على شباب البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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