كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تلقى صدمة كبرى بسبب مستقبل المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس.

الزلزولي يصدم برشلونة وميلان يترقب مصير اللاعب



كان الزلزولي، انتقل من برشلونة إلى بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو، مع احتفاظ البلوجرانا ب50% من نسبة البيع المستقبلي للاعب، مع أحقيته في إعادة الشراء.

ورغب مسؤولو برشلونة في الحصول على عائد مادي كبير من البيع المستقبلي للزلزولي، إذا تألق مع بيتيس، ما سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية للبارسا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وضع الزلزولي مع بيتيس بات صعبا، حيث إن المدرب مانويل بيليجريني لا يعتمد عليه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الزلزولي يحصل على دقائق مشاركة قليلة مع بيتيس، كما أن بيليجريني لم يعجب ببطئه في الإحماء والاستعداد للمشاركة أمام جيرونا.

وأفادت الصحفية بأن ذلك دفع المدرب لإبعاد الزلزولي من التشكيل الأساسي لبيتس، والدفع برودري سانشيز بدلا منه.

ويحظى الزلزولي بمنافسة قوية على المشاركة مع بابلو فورناليس وأيوزي بيريز وفقير وإيسكو ورودري.

وأوضحت أن ميلان يستمر في مراقبة موقف الزلزولي تحسبا للتعاقد معه في الصيف المقبل، بعد تعقد استمراره مع بيتيس.

وذكرت أن الأندية الراغبة في ضم الزلزولي لن تدفع الرقم الذي ينتظره بيتيس وبرشلونة في الصفقة، بسبب تراجع مستوى النجم المغربي.

وعلي صعيد آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، وجود رغبة لدى الإدارة الرياضية لفريق برشلونة على شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق المعار من مانشستر سيتي بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية إنه بالرغم من انتشار أخبار حول رحيل كانسيلو فإن ديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني الا انه يراهن علي نجاحه مع الفريق علي الرغم من المستوي السيئ الذي صاحب اللاعب خلال المباريات السابقة.

وذكرت الصحيفة بإن ديكو يعتزم الدخول في مفاوضات مع مسؤولو مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي بشرط عدم مبالغة النادي الإنجليزي في الطلبات المالية.

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

ونصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.



برشلونة يقرر التجديد سيرجي روبرتو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.