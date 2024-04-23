لاعب تشيلسي على رادار نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يسعى للحصول على توقيع أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي.

لاعب تشيلسي علي رادار برشلونة



وكان يسعى البارسا للتوقيع مع لاعب وسط جديد في الصيف الماضي، بالإضافة إلى المحاولة مجددا في يناير، لكن المدرب تشافي هيرنانديز ما يزال يبحث عن صفقة جديدة في خط الوسط.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعاد البلوجرانا اهتمامه بالتوقيع مع الإنجليزي كارني تشوكويميكا، لاعب وسط تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت إلى أن برشلونة كان مهتما بالحصول على خدمات تشوكويميكا قبل عامين عندما كان لاعبا في أستون فيلا، لكن تشيلسي من نجح في حسم الصفقة لصالحه.

ولم ينجح كارني تشوكويميكا في إثبات نفسه هذا الموسم مع تشيلسي بسبب كثرة الإصابات، وبالتالي فإن خروجه في الصيف المقبل غير مستبعد.

ويتميز تشوكويميكا بأن عمره مناسب (20 عاما) بالإضافة إلى تمتعه بالقوة البدنية، ويمكن التوقيع معه الآن قيمة عقدة منخفضة.

وذكرت الصحيفة أن جيدو رودريجيز (ريال بيتيس) ما يزال يتقدم على كل الخيارات بشأن دعم خط الوسط في برشلونة، لأنه سيأتي عبر صفقة مجانية.

وعلي صعيد آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، وجود رغبة لدى الإدارة الرياضية لفريق برشلونة على شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق المعار من مانشستر سيتي بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية إنه بالرغم من انتشار أخبار حول رحيل كانسيلو فإن ديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني الا انه يراهن علي نجاحه مع الفريق علي الرغم من المستوي السيئ الذي صاحب اللاعب خلال المباريات السابقة.

وذكرت الصحيفة بإن ديكو يعتزم الدخول في مفاوضات مع مسؤولو مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي بشرط عدم مبالغة النادي الإنجليزي في الطلبات المالية.

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

ونصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.



برشلونة يقرر التجديد سيرجي روبرتو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.