الأونروا: نزوح 75% من سكان غزة عقب 200 يوم من العدوان

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إنه بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة لحقت أضرار هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75% من السكان.

وأكدت الوكالة أن "الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام" الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، وشددت على أن "وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي" لإنقاذ سكان القطاع.





ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 32 مستشفى و53 مركز رعاية أصبحت خارج الخدمة.

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وأوضحت وزارة الصحة في بيان: "بعد 200 يوم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بلغ عدد الضحايا نحو 34.200 شهيد وأكثر من 77.100 جريح".

وأضافت أن "32 مستشفى، و53 مركز رعاية صحية أولية أصبحت خارج الخدمة، وتضررت 126 سيارة إسعاف وتوقفت عن العمل".

كما أكدت أن "أسرة المستشفيات انخفضت بنسبة وصلت لأكثر من 80%، وكذلك أسرة غسيل الكلى انخفضت بنحو 75%، فيما استشهد 490 من الطواقم العاملة في القطاع الصحي، واعتقلت قوات الاحتلال 310 من الطواقم".

وحذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة، تحول إلى "مكان الموت الأخطر للطفل في العالم، حيث يقتل أو يجرح طفل كل عشر دقائق، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر".

فرض الجوع على سكان غزة



وفي سياق متصل، قالت تلالينج موفوكينج، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينج: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

ولفتت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".

وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعية لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".

وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام إسرائيل لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.



الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي



وكان المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

