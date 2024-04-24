الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

غزة الآن ، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اجتياح بري قد تنفذه قوات الاحتلال لمدينة رفح المتكدسة بالنازحين جنوب القطاع.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل عائلة البحابصة في حي السلام شرق رفح. 

كما شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على عدة أحياء في المدينة، ومنطقة المواصي غرب خان يونس.

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وقصف طيران الاحتلال حيي الزيتون والتفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ودمرت الغارات الإسرائيلية برج الرائد ومركزًا تجاريًّا في شارع الجلاء بالمدينة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق الشجاعية.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال لمركبة مدنية في شارع يافا في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيمي البريج والنصيرات.

كما عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى جرّاء قصف طائرات الاحتلال لبلدة الزوايدة جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

بينما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلا شرق جباليا البلد شمال القطاع، وشن غارات عنيفة ومتتالية على بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات العائلات في البلدة إلى مدينة غزة ومخيمي جباليا والشاطئ.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من  أكتوبر الماضي، إلى 34183 غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد الجرحى إلى إلى 77143 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

 

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