الأرصاد تحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة اليوم، والقاهرة تسجل 41 درجة في الظل

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 24 - 4 -2024، مؤكدًا أن القاهرة الكبرى تكسر حاجز 40 درجة مئوية اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وأضافت في بيان لها أنه لأول مرة خلال ربيع 2024 من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء 41 درجة مئوية فى الظل بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

كتل هوائية مدارية حارة

وأضافت:"يرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية مدارية حارة تعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة".

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتوقعت أيضًا أن يشهد طقس اليوم نشاطًا للرياح يكون مثيرًا للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

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وبالنسبة لحالة البحرين أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون حالته من خفيف إلى معتدل، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ومائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، والتي جاءت كالتالي: