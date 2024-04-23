تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء غدا الأربعاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على اقصى غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة

حالة الطقس غدا الاربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء ومائلا للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

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ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والاكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:30