الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بالقوافل الطبية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تواصل الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بالإسماعيلية، متابعتها للقوافل التي يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجًا.   

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متابعة القوافل العلاجية 

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أعمال القافلة الطبية بقرية التل الصغير ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

إشادة بجهود الفرق الطبية 

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بأداء وانضباط الفريق الطبى وخاصة فريق التمريض بوحدة الجزيرة الخضراء بإدارة التل الكبير الصحية، وتواجد العاملين بالكامل أثناء النوبتجية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما أثنت على متابعة فريق إشراف الإدارة وانتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية حيث اطلعت على كشوف المترددين وإقبال المواطنين على الفحص وجودة الخدمات المقدمة بالوحدة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

إجمالي المنتفعين من القافلة 

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية انه بلغ إجمالى تردد المواطنين 1017 مواطنًا على مدار يومين من خلال 10 عيادات تخصصية “الجراحة، باطنة، نسا، عظام، أطفال، مسالك، أسنان، جلدية، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجود بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 213 مواطنًا بعيادة الباطنة و48 مواطنًا بالجراحة و138 مواطنًا بعيادة العظام، و51 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 24 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 262 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 38 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 65 حالة، وعدد 58 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 7 حالة بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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