الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.  

السيطرة على حريق بمزرعة قمح في الإسماعيلية (صور)

إزالة 14 حالة تعدٍّ بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

نتائج الحملة بحي ثالث 

وأسفرت الحملة عن رصد حالة وضع مواد بناء بجوار مستشفى البلازما خلف نادي الكهرباء، وعلى الفور تمت الإزالة والتحفظ على مواد البناء وفتح الطريق العام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفة.  
 

ومن جهة أخرى تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، تنفيذها لأعمال الموجة 22 لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.   

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جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة بالتل الكبير  

شهدت محافظة الإسماعيلية، تنفيذ ١٤ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٦ قراريط، ٢٠ سهما، ٦٥ م٢ تعدٍّ على أملاك الدولة. 

 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

حالات البناء المخالف التي تم ضبطها 

وتمثلت أعمال الحملة في إزالة ١١ حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة على مساحة ٦ قراريط، ٢٠ سهما، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة ٦٥ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
 

محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات 

وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك ضمن الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

حالات البناء المخالف التي تم ضبطها 
حالات البناء المخالف التي تم ضبطها 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية حرم الطريق حي ثالث بالاسماعيلية حملة حملة لإزالة الإشغالات

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