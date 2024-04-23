الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

الإسماعيلية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع (صور)

جانب من أعمال التجميل،
جانب من أعمال التجميل، فيتو

أعياد الربيع، يواصل جهاز التطوير والتجميل، في محافظة الإسماعيلية أعماله في تزيين المسطحات وميادين الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة، وذلك استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع.  

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صيانة الجزيرة الوسطي 

تم صيانة الجزيرة الوسطى وتهذيب جميع أنواع الأشجار وأسوار نباتات الدودنيا بشارع عرابي بالتنسيق مع حي أول؛ استعدادًا لمهرجان الربيع وأعياد شم النسيم، واستقبال الوافدين بالمحافظة.  

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مدخل مدينة الإسماعيلية 

كما قامت الفرق التابعة لجهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية في قص وتهذيب ٣٠ فدانا من المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وتكثيف زراعة الورود والشتلات بمدخل مدينة الإسماعيلية. 

جانب من أعمال التجميل، فيتو 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، اجتماعًا لاستعراض التجهيزات النهائية لاحتفالات عيد الربيع والمقرر إقامتها يوم ١٣ مايو المقبل. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، مديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، ومديري عموم إدارات العلاقات العامة، السياحة، والحسابات الخاصة والجهات المعنية بالاجتماع.  

جانب من أعمال التجميل، فيتو 

أبرز محاور الاجتماع 

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع  بامتداد شارع محمد على.

وأضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور في شارع محمد علي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة.

وخلال الاجتماع عرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم في تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة؛ وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضاري أمام زوار المحافظة.  

جانب من أعمال التجميل، فيتو 

خط سير الكرنفال 

وأشار "عصام" إلى استعداد المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

وأكد "عصام" أنه سيتم فتح الشواطئ والأندية العامة التابعة لمحافظة الإسماعيلية يوم الاحتفال بعيد شم النسيم الموافق السادس من مايو القادم، لمواطني وزوار المحافظة بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أنه سيتم توفير عيادات متنقلة وقوافل طبية وعلاجية في أماكن دور العبادة والأندية والشواطئ المختلفة. 

وأكد عصام على توفير سيارات الإسعاف والطوارئ وعربات الحماية المدنية بالأماكن الحيوية كما وجَّه بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة باستثناء الكنائس ودور العبادة والأماكن الحيوية والمنشآت العامة من خطة تخفيف الأحمال. 

جانب من أعمال التجميل، فيتو 

كما سيتم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة خلال فترة احتفالات أعياد الربيع.

والجدير بالذكر، أن احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، ستشمل فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرض للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة وذلك يوم ١٣ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.

 

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