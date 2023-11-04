علاج احتقان الأنف بالمنزل، ومتى يجب زيارة الطبيب؟

يصاب العديد من الأشخاص بـ احتقان الأنف بسبب أمراض فيروسية مثل الإنفلونزا، ولكن إذا استمر لفترة أطول، فقد تشير إلى حالة صحية كامنة، مثل الحساسية أو تضخم اللحمية.

وغالبًا ما يكون احتقان الأنف، والذي يُسمى أيضًا انسداد الأنف، أحد أعراض مشكلة صحية أخرى مثل التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن أيضًا أن يكون سبب نزلات البرد.

احتقان الأنف، فيتو

أعراض احتقان الأنف

توجد العديد من الأعراض لاحتقان الأنف، وتكون كما يلي:

انسداد أو سيلان الأنف.

ألم الجيوب الأنفية.

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تراكم المخاط.

تورم أنسجة الأنف.

وقد تكون العلاجات المنزلية كافية لتخفيف احتقان الأنف، خاصة إذا كان سببه نزلات البرد ومع ذلك، في حالة كون الاحتقان طويل الأمد، فقد تحتاج إلى علاج طبي.

يحدث الاحتقان عندما يصبح الأنف محشورًا وملتهبًا، وتكون الأمراض البسيطة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لاحتقان الأنف على سبيل المثال، يمكن أن تسبب نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية انسدادًا في الأنف، وعادةً ما يتحسن الاحتقان المرتبط بالمرض خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وإذا استمر لفترة أطول من 10 إلى 14 يومًا، فغالبًا ما يكون ذلك أحد أعراض مشكلة صحية أساسية، وقد تكون بعض التفسيرات لاحتقان الأنف طويل الأمد هي:

الحساسية.

حمى الكلأ.

نمو غير سرطاني، يُسمى بالسلائل الأنفية، أو أورام حميدة في الممرات الأنفية.

أورام الجيوب الأنفية، على الرغم من أن هذا أمر نادر الحدوث.

التعرضات الكيميائية.

المهيجات البيئية.

عدوى الجيوب الأنفية طويلة الأمد، والمعروفة باسم التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

المتغيرات التشريحية، مثل الحاجز المنحرف، أو تضخم المحارة الفقاعية.

اللحمية المتضخمة.

مرض الجزر المعدي المريئي، وخاصة عند الرضع.

وقد يحدث احتقان الأنف أيضًا أثناء الحمل، وعادةً خلال نهاية الأشهر الثلاثة الأولى، وقد تؤدي التقلبات الهرمونية وزيادة تدفق الدم التي تحدث أثناء الحمل إلى احتقان الأنف.

وقد تؤثر هذه التغييرات في أغشية الأنف، مما يؤدي إلى التهابها أو جفافها أو نزيفها.

احتقان الأنف، فيتو

العلاجات المنزلية لاحتقان الأنف

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية عندما الاصابة باحتقان الأنف.

وقد تساعد أجهزة الترطيب التي تضيف الرطوبة إلى الهواء على تفتيت المخاط وتهدئة الممرات الأنفية الملتهبة ومع ذلك، إذا كان الشخص يعاني من الربو فلا يجب استخدامها الا باستشارة الطبيب.

إن رفع الرأس على الوسائد يمكن أن يشجع أيضًا المخاط على التدفق من الممرات الأنفية.

وتعد بخاخات المياه المالحة آمنة لجميع الأعمار ولكن بالنسبة للأطفال، يمكن اختيار استخدام شفاطة أو بصيلة أنفية بعد ذلك، اعتمادًا على مدى فعالية تدفق المياه المالحة من الممرات الأنفية، ويتم استخدام الشفاط لإزالة أي مخاط متبقي من أنف الطفل، طبقًا لموقع "healthline" الطبي.

وعاء نيتي

وعاء نيتي هو نوع من أجهزة الري الأنفية المصممة للمساعدة في طرد المخاط من تجويف الأنف باستخدام محلول ملحي.

بالإضافة إلى وعاء نيتي، تتوفر أيضًا أجهزة الري الأنفية بشكل شائع كزجاجات ضغط، والتي قد يجدها بعض الأشخاص أسهل في الاستخدام.

وتُستخدم هذه الأجهزة غالبًا لإزالة الاحتقان وتقليل الالتهاب، وهو ما قد يكون مفيدًا لمن يعانون من الحساسية أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

يجب الانتباه الى ضرورة استخدام الماء المقطر أو المفلتر من مصدر موثوق به فقط، لأن استخدام ماء الصنبور قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى ذلك يجب التأكد من تنظيف وعاء نيتي أو جهاز الري الأنفي جيدًا بعد كل استخدام، واستبداله بانتظام، والتحدث مع الطبيب قبل استخدام الجهاز على الأطفال.

علاج احتقان الأنف

تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج احتقان الأنف ما يلي:

مضادات الهيستامين عن طريق الفم لعلاج الحساسية.

بخاخات الأنف التي تحتوي على مضادات الهيستامين.

المنشطات الأنفية.

مضادات حيوية

مزيلات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية أو التي تصرف بوصفة طبية، بما في ذلك بخاخات الأنف أو القطرات أو الأقراص.

في حالة وجود أورام في الممرات الأنفية، فقد يقوم الطبيب بإجراء خزعة لتحديد ما إذا كانت خبيثة وقد يوصي بإجراء عملية جراحية لإزالتها.

وقد يوصى أيضًا بإجراء عملية جراحية لعلاج انحراف الحاجز الأنفي إذا كانت طرق العلاج الأخرى غير قادرة على تخفيف الأعراض.

احتقان الانف، فيتو

متى يجب رؤية الطبيب في احتقان الانف

في بعض الأحيان، لا تكون العلاجات المنزلية كافية لتخفيف الاحتقان، خاصة إذا كانت الأعراض ناجمة عن حالة صحية أخرى، وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة إلى علاج طبي، خاصة إذا كانت الحالة مؤلمة وتتداخل مع الأنشطة اليومية.

إذا كنت تعاني من أي مما يلي، راجع الطبيب على الفور:

احتقان يستمر لفترة أطول من أسبوعين.

احتقان مصحوب بحمى شديدة تستمر لأكثر من 3 أيام.

إفرازات من الأنف باللون الأخضر مع ألم في الجيوب الأنفية وحمى.

ضعف الجهاز المناعي، أو الربو، أو انتفاخ الرئة.

يجب زيارة الطبيب على الفور إذا تعرض المريض لإصابة في الرأس مؤخرًا ويعاني الآن من إفرازات أنفية دموية أو تدفق مستمر من الإفرازات الواضحة.